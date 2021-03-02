«Обязательно ответим»: Лавров о возможных санкциях США из-за ситуации с Навальным

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, научной и прочих сферах, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повесток. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.