«Обязательно ответим»: Лавров о возможных санкциях США из-за ситуации с Навальным

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RT
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, научной и прочих сферах, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повесток. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.
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