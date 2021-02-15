Лавров и глава МИД Финляндии подводят итоги переговоров

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RT
Министры иностранных дел России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто провели переговоры в Санкт-Петербурге. Главы МИД обсудили вопросы российско-финских отношений, проблематику взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также повестку дня региональных форматов сотрудничества на Балтике и на Севере Европы. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.

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