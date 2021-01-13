«Прекрасная Россия бу-бу-бу» — демократия по-американски: травля Трампа, внутренние террористы, цифровой ГУЛАГ

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RT
В сегодняшнем выпуске: огороженный забором Капитолий перед инаугурацией Байдена. Трамп забанен во всех соцсетях. Штурмовавших Капитолий обвинили во «внутреннем терроризме». Это настоящая демократия — или нечто иное? События в США обсудим в студии с журналистом RT Доном Кортером. Также на связи политолог Леон Вайнстайн и бывший депутат Госдумы, попросивший политического убежища в США, Константин Боровой.
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