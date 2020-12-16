«Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям»: Лавров оценил взаимодействие между ЕС и Россией

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RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает рабочий визит в Хорватию. Глава внешнеполитического ведомства провёл переговоры со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом. Кроме того, состоялась церемония подписания программы сотрудничества в области культуры между правительствами РФ и Республики Хорватии и плана межмидовских консультаций на 2021—2022 годы. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

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