«Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям»: Лавров оценил взаимодействие между ЕС и Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает рабочий визит в Хорватию. Глава внешнеполитического ведомства провёл переговоры со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом. Кроме того, состоялась церемония подписания программы сотрудничества в области культуры между правительствами РФ и Республики Хорватии и плана межмидовских консультаций на 2021—2022 годы. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.