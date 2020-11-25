Лавров и глава МИД Ирака подводят итоги переговоров

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Стороны обсудили актуальные темы глобальной и региональной повестки с акцентом на ситуацию вокруг Сирии и на Ближнем Востоке. Отдельное внимание было уделено вопросам консолидации усилий по противодействию международному терроризму. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.