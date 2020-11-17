«Создаёт условия для урегулирования конфликта на справедливой основе»: Путин о стабилизации обстановки в Карабахе

Короткая ссылка
RT
Лидеры стран БРИКС в режиме видеоконференции проводят XII саммит организации. Участники встречи обсудят состояние и перспективы сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также подведут итоги российского председательства в БРИКС в 2020 году. RT осуществляет прямую трансляцию.

Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить