«Создаёт условия для урегулирования конфликта на справедливой основе»: Путин о стабилизации обстановки в Карабахе

Лидеры стран БРИКС в режиме видеоконференции проводят XII саммит организации. Участники встречи обсудят состояние и перспективы сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также подведут итоги российского председательства в БРИКС в 2020 году. RT осуществляет прямую трансляцию.