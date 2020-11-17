«Прекращение боевых действий открывает возможности»: Лавров о перспективах работы Красного Креста в Карабахе

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Они обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе, а также пути взаимодействия России с МККК в эпоху пандемии коронавирусной инфекции. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.