«Риски и угрозы существенно возросли»: Путин о прекращении действия ДРСМД по инцициативе США

Владимир Путин принял участие в 15-м Восточноазиатском саммите в режиме видеоконференции. На саммите обсуждаются вопросы противодействия дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции, постпандемического восстановления, укрепления безопасности и обеспечения устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. RT вёл трансляцию.