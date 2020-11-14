«Риски и угрозы существенно возросли»: Путин о прекращении действия ДРСМД по инцициативе США

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RT
Владимир Путин принял участие в 15-м Восточноазиатском саммите в режиме видеоконференции. На саммите обсуждаются вопросы противодействия дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции, постпандемического восстановления, укрепления безопасности и обеспечения устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. RT вёл трансляцию.
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