«Наш отрыв продолжает расти»: Джо Байден обратился к сторонникам в ходе подсчёта голосов

Кандидат в президенты США Джо Байден в обращении к своим сторонникам заявил, что победит на выборах. Байден утверждает, что его отрыв от американского лидера Дональда Трампа растёт, а также что он станет первым демократом за 24 года, который победил в Джорджии. На данный момент подсчёт голосов в ряде штатов, в том числе в Джорджии, продолжается. Байден может рассчитывать на 264 голоса коллегии выборщиков из 270 необходимых. RT вёл прямую трансляцию.