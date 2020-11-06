Выступление Джо Байдена в ходе подсчёта голосов

Кандидат в президенты США Джо Байден обратился к своим сторонникам. На данный момент представитель Демократической партии лидирует в гонке — согласно предварительным данным, он может рассчитывать на 264 голоса коллегии выборщиков при необходимых 270. Впрочем, его оппонент, действующий глава Белого дома Дональд Трамп, уже обратился в суды нескольких штатов с требованием приостановить подсчёт голосов из-за нарушений. RT вёл прямую трансляцию.