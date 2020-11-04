«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: американские выборы | теракт в Вене | запрет на аборты в Польше

Выборы в США: что стоит за обвинениями во вбросах в пользу Байдена. Поспорим, кто удобнее для России — Байден или Трамп. Ждёт ли США новая гражданская война? Обсуждаем с Георгием Иоффе. ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в Вене. Европа против ислама? Разберём происходящее с Константином Малафеевым. А также: Польша протестует против запрета на аборты. Гость — Людмила Айвар.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.