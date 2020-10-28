«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: выборы в США | подписка о невыезде Навального | конфликт из-за карикатур

С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной. Обсудим, почему в Нагорном Карабахе не работают перемирия. О выборах в США и о том, кого Россия хочет видеть в Овальном кабинете, узнаем у разведчика-нелегала, полковника СВР в отставке Андрея Безрукова. Подписка о невыезде Навального, которой не было, и другие документы Шрёдингера-Навального. А ещё — президент Франции против мусульманского мира.