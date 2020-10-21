«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: месть за карикатуру | интервью Навального | Уктусский пансионат

С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной на удалёнке обсудили события во Франции, где выходец из Чечни отрезал голову учителю за демонстрацию карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда в рамках урока свободы слова. Как он вообще попал в Париж и что делать с распространением радикального ислама в Европе? В гостях были уполномоченный правительства Чечни в Германии Тимур Дугазаев и журналист ВГТРК Андрей Медведев. Алексей Навальный «пожурил» Трампа, версия с двойным отравлением, а также доказательства «Новичка» — восстановившийся Навальный раздаёт западной прессе одно интервью за другим. Выборы в США: Facebook и Twitter цензурируют «компромат» на Байдена. А также — принудительная стерилизация пациенток в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов.