«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Навальный пришёл в себя | забастовка минских кофеен

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Сегодня на повестке следующие темы: забастовка минских кофеен, статья Тихановской, «нелегитимный» Лукашенко. Гость стрима — Георгий Йоффе. Навальный пришёл в себя и планирует вернуться в Россию. Его «отравление «Новичком» подтвердили в лабораториях Швеции и Франции, однако Берлин отказывается передавать свои данные России. Почему?
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