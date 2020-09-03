«Подвержена серьёзным сложностям, в том числе в связи с пандемией COVID-19»: Лавров о гуманитарной ситуации в Сирии

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RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, который находится в Москве с рабочим визитом. Ожидается обсуждение очного заседания редакционной группы конституционного комитета Сирии с участием правительства республики и оппозиции. RT вёл прямую трансляцию.

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