«В первую очередь будем готовы среагировать на обращения наших друзей»: Лавров о поставках вакцины «Спутник V» за рубеж

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершает официальный визит в Россию и встречается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также ключевые аспекты региональной и международной повестки дня. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.