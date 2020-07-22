«Преступная авантюра НАТО»: Лавров о военном конфликте в Ливии

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RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве переговоры со своим алжирским коллегой Сабри Букадумом. Отвечая на вопрос RT, глава внешнеполитического ведомства отметил, что «преступное поведение» представителей НАТО, поддерживающих одну из сторон конфликта в Ливии, негативно отразилось на обстановке во всём регионе Ближнего Востока и Северной Африки. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

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