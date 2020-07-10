«Инфекция обострила все имевшиеся вызовы и угрозы»: Лавров о последствиях пандемии COVID-19

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RT
В пятницу, 10 июля, в формате видеоконференции проходит специальная сессия «Россия и постковидный мир» международного форума «Примаковские чтения — 2020». Участие в ней принимает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, глава внешнеполитического ведомства поделится своими оценками международной ситуации и ответит на вопросы участников форума. RT ведёт прямую трансляцию.

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