«Инфекция обострила все имевшиеся вызовы и угрозы»: Лавров о последствиях пандемии COVID-19

В пятницу, 10 июля, в формате видеоконференции проходит специальная сессия «Россия и постковидный мир» международного форума «Примаковские чтения — 2020». Участие в ней принимает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, глава внешнеполитического ведомства поделится своими оценками международной ситуации и ответит на вопросы участников форума. RT ведёт прямую трансляцию.