«Наша совместная задача — сохранить правду»: Лавров о позиции России и Белоруссии относительно переписывания истории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Белоруссии. Глава МИД РФ и его белорусский коллега Владимир Макей приняли участие в церемонии подписания соглашения двух стран о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией и подвели итоги переговоров. RT вёл прямую трансляцию.