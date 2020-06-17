«Покидают любые форматы, где возможна совместная работа»: Лавров о позиции США по участию в международных организациях

В среду, 17 июня, глава российского МИД Сергей Лавров принял участие в совещании с министрами иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам реагирования на распространение коронавирусной инфекции COVID-19. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам встречи.