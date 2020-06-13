В Лондоне протестующие собираются на акцию для «защиты» мемориала Черчиля

В Лондоне ультраправые и футбольные фанаты собираются на акцию для «охраны» статуй от возможных актов вандализма со стороны протестующих против расизма. На такой шаг они пошли после того, как в минувшие выходные тысячи жителей города приняли участие в акции протеста, вызванной смертью афроамериканца Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполисе. Протестующие нанесли граффити на статую бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. После этого вокруг статуй Черчилля, Джорджа Вашингтона и короля Джеймса II на Трафальгарской площади были возведены леса. RT ведёт прямую трансляцию.