«Последовательно разрушают все договоры»: Лавров о политике США в сфере вооружений

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл пресс-конференцию по итогам министерской сессии Совета государств Балтийского моря (СГБМ), которая прошла в формате видеоконференции. В ходе переговоров обсуждались вопросы многостороннего взаимодействия на Балтике, включая влияние пандемии COVID-19 на региональное сотрудничество и борьбу с трансграничными угрозами. RT вёл прямую трансляцию.