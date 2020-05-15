«Мы совершенно беспомощны»: россиянка — о судебном преследовании её дочери в США за пощёчину мужу-американцу

Россиянка Алина Алипатова провела двое суток в тюрьме и теперь предстанет перед судом в США за то, что дала пощёчину мужу-американцу, рассказала RT мать женщины Елена Герцог. Осенью прошлого года Алина сыграла свадьбу с гражданином Соединённых Штатов Энтони Джеймсом Рурцем. По словам матери, она была уверена, что это большая любовь, однако вскоре Энтони начал распускать руки. Однажды его даже арестовали, но в тот же день отпустили. В мае текущего года, как утверждает Елена, Алипатова сама в порыве ревности дала пощёчину супругу, после чего он вернулся с полицией, которая задержала девушку.

— Елена, расскажите немного о себе и своей дочери. Как Алина познакомилась со своим мужем? Когда они поженились?

— Меня зовут Елена Герцог, мне 52 года. Я родом из Калининграда, когда вышла замуж, переехала в Краснодар. С мужем Алина познакомилась больше года назад. Она поехала отдыхать в Майами, там встретила Энтони Джеймса Рурца, у них завязались отношения. Это вылилось в большую любовь, по крайней мере, мы так на тот момент думали. Он уже взрослый — дочке 30 лет, а ему 40. Он американец, живет в штате Калифорния в Сан-Луис-Обиспо — это такая провинциальная деревушка (город между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. — RT). Там у него свой дом. Алина приехала к нему ещё до свадьбы. Два месяца они прожили, потом Энтони сделал ей предложение, даже нам звонил, просил руки дочери. 19 сентября 2019 года они расписались в Чикаго, где отпраздновали свадьбу в кругу друзей. Для нас это было радостным событием.

— Жаловалась ли ваша дочь, что муж её избивает? Насколько серьёзны были увечья?

— Раньше Алина не жаловалось, что муж её бьет. Но иногда в беседах проскакивало, что он проявляет агрессию. Это проявлялось в грубых словах, он мог схватить за руку, когда она начинала перечить. Тогда я не придала этому значения, мы-то, российские женщины, к этому привыкли. Потом был более серьезный инцидент.

Когда они 19 декабря ехали из Сан-Франциско, у них возник какой-то конфликт в машине и Энтони стукнул Алину об панель автомобиля. Вызвали полицию, его сразу отправили в тюрьму, но в тот же день он вышел. Ему помог кто-то из друзей — внесли залог или поручились, не знаю точно, как это было. Потом Энтони слёзно умолял дочь простить его. К сожалению, она простила.

© Фото из личного архива

— Как Алину приняла семья и окружение её американского мужа? Какие у вас отношения с зятем и его семьёй?

— Он познакомил дочь с родителями, они ездили к ним в Нью-Йорк. Все к ней ровно относились. Тем более что он не первый раз женат. Женился и женился. Не было никаких нареканий, что она русская.

Я с его родителями не общалась, а с ним были нормальные отношения. Я не владею английским, но он что-то говорил, и это было всегда приятно. Позитивно общались, поздравляли друг друга на праздники.

— Когда в последний раз вы виделись с дочерью?

— Последний раз мы виделись в Краснодаре, в 2018 году, потом она уехала в Америку, и всё закрутилось. Но мы часто общались по Skype. Последний раз говорили 11 мая, как раз перед тем, как её забрала полиция.

— Есть ли у вашей дочери и её супруга дети?

— Детей нет. Они планировали, но на данный момент нет.

— Как ваша дочь попала в тюрьму, в чем её обвиняют?

— Алина увидела любовную переписку мужа с другой женщиной, не сдержалась и дала ему пощёчину. Муж куда-то убежал. Она сразу сказала, что не приемлет таких отношений. Семья — это семья. Один муж, одна жена. Когда она увидела, что он такое пишет другим женщинам, её просто эмоции переполнили. Дочь мне всё это сразу рассказала. Как раз мы беседовали, тут раздался звонок в дверь. Заходит её муж с полицией. Она думала, что ничего серьёзного, а её в тюрьму забрали по заявлению супруга.

© Фото из личного архива

— Где сейчас ваша дочь?

— Она почти двое суток сидела в окружной тюрьме Сан-Луис-Обиспо. И нам постоянно звонили какие-то непонятные люди, наверное, коллекторы, которые требовали, чтобы мы выслали ей деньги в тюрьму. Мы сами связались с администрацией тюрьмы, нам объяснили, что Алине предложили выйти под залог $50 тыс. до суда. У нас таких денег нет. Но тут нам звонят непонятные люди и требуют $4 тыс., чтобы она вышла.

Непонятно, кто, но телефон американский. Когда мы перезванивали, попадали в колл-центр. Я не понимаю по-английски, поэтому разобраться не удалось.

После того как её задержали, удалось связаться с Алиной через её знакомого из Нью-Йорка. Она позвонила ему, он связался со мной, и так мы пообщались. Сегодня Алину выпустили, и сейчас она в местной гостинице ждёт суда.

— Удалось ли связаться с мужем Алины? Пытались ли вы договориться?

— Муж ограничил все контакты, заблокировал и меня, и моего сына, мы не можем дозвониться. Мы пробовали и с других номеров звонить, но он трубки не берёт. Его друг звонит друзьям Алины в Нью-Йорк и просит передать, что будет лучше, если она себя признает психически неуравновешенной. Не знаю, чем ей это может быть лучше, но ему, наверное, потом будет проще на развод подавать.

— А что говорила вам Алина, когда находилась в тюрьме? Вам разрешали с ней связываться?

— Ей дали право говорить по телефону одну минуту. Толком пообщаться не удалось, она сама ничего не знала, была подавлена. Так что мы тут были в полном неведении.

Я сейчас нахожусь в шоке, не знаю, что делать, как помочь дочке. Больших, да и небольших денег у меня нет, я пенсионерка. Мы совершенно беспомощны.