«Неприемлемая политизация»: Лавров о претензиях ОБСЕ к Донбассу из-за спецмер против COVID-19 на линии соприкосновения

В четверг, 30 апреля, состоялась видеоконференция министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» — России, Франции, Германии и Украины. Переговоры проходили в закрытом режиме. По итогам встречи глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провёл пресс-конференцию. RT вёл прямую трансляцию.