«Неприемлемая политизация»: Лавров о претензиях ОБСЕ к Донбассу из-за спецмер против COVID-19 на линии соприкосновения
В четверг, 30 апреля, состоялась видеоконференция министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» — России, Франции, Германии и Украины. Переговоры проходили в закрытом режиме. По итогам встречи глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провёл пресс-конференцию. RT вёл прямую трансляцию.
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