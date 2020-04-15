«Битва за Нотр-Дам»: на RTД премьера фильма о пожаре в соборе Парижской Богоматери

15 апреля 2019 года весь мир облетели шокирующие кадры: знаменитый собор Парижской Богоматери — Нотр-Дам-де-Пари — в огне. Пожар продолжался более 12 часов, и старинное здание, включённое в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, уцелело лишь чудом. Год спустя причины происшествия всё ещё не установлены, а домыслов становится больше и больше. Все версии произошедшего — в новом фильме RTД «Битва за Нотр-Дам».

Причины пожара в соборе Парижской Богоматери неясны даже спустя год после происшествия. Восстановительные работы тоже вызывают немало вопросов. Что же произошло в Нотр-Дам-де-Пари год назад и почему французские власти странно реагируют на «неудобные» вопросы? Об этом — в новом фильме RTД «Битва за Нотр-Дам».

«Сбой в работе сигнализации»

15 апреля 2019 года. Париж, 18:18. В здании собора срабатывает пожарная сигнализация. Посетители, собравшиеся на запланированную мессу, покидают здание, однако огня не видно.

«Когда сработала сигнализация, в соборе как раз шла служба. Насколько мне известно, в соборе не проводится учебная тревога. Я подумал, что это сбой в работе сигнализации…» — вспоминает органист Йохан Вексо.

Вскоре все возвращаются обратно, чтобы закончить службу. Считаные минуты спустя администрация спешно эвакуирует всех людей из собора. К этому моменту языки пламени на его крыше достигают десятиметровой высоты.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

RT

«Оказавшись на расстоянии нескольких сотен метров, я увидел, что вся кровля была объята огнём», — говорит Йохан.

«Конец света. Будто бы наступил конец света», — делится пережитыми эмоциями смотритель Мохаммед Романи, занятый на ремонтных работах в соборе.

Источник возгорания располагался в верхней части здания, на мансарде в основании шпиля, спроектированного архитектором Виолле-ле-Дюком. Большая часть загоревшейся деревянной конструкции представляла собой каркас, сооружённый из 1300 дубов в XII—XIII веках.

Столб дыма от пожара в соборе Парижской Богоматери

RT

В течение часа пламя объяло свинцово-деревянную крышу собора и центральный деревянный шпиль, что привело к его обрушению на свод потолка каменной кладки собора. Более 400 пожарных были задействованы в борьбе с огнём. Чтобы побороть пламя, потребовалось более 12 часов.

...Год спустя

Даже теперь, год спустя, власти не представили ни одной подтверждённой версии произошедшего, опровергая разве что умышленный поджог. Зато количество домыслов растёт. Как и число тех, кто в открытую выражает недоверие позиции руководства города и страны.

«Чего только не говорят. Одни говорят — окурок. Другие — теракт. Третьи — «жёлтые жилеты». Чего только не услышишь! Так и есть! Столько версий! Предположений», — рассказывает Мохаммед Романи.

«Всё было сделано для того, чтобы заставить поверить, что это аварийное происшествие. Как все французы, я нашёл такой вывод и такое утверждение маловероятными», — говорит народный депутат, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон.

Туристы фотографируются на фоне собора Парижской Богоматери

RT

Одной из основных версий возгорания власти называют непотушенный окурок. Она во многом базируется на заявлении компании-подрядчика, которая признала, что её рабочие действительно порой нарушали правила и курили на крыше собора. Но в той же компании уточнили: строители если и курили, то на лесах снаружи собора, а не внутри, где, предположительно, начался пожар. И кстати, те самые окурки, якобы спалившие Нотр-Дам, так и не были найдены. Точно так же, как и конкретный электроприбор, чьё замыкание могло бы привести к возгоранию.

Случайность или удобный предлог?

Сторонники версии «неслучайного пожара» указывают на невнятную позицию властей и расположение собора в самом сердце Парижа, на острове Сите, одном из наиболее дорогих районов в центре французской столицы. Место, где сходятся все туристические потоки, потенциально является лакомым куском для крупного бизнеса.

«Я задал вопрос, который спровоцировал целый скандал, — говорит Николя Дюпон, — я просто сказал, что хочу знать, является ли это аварией, злоумышленным действием или террористическим актом. И после этого выступления все политические власти и журналисты набросились на меня, говоря, что я проповедую теорию заговора, что так говорить стыдно. И эта запредельная реакция властей сказала мне, что я ткнул пальцем в некую реальную проблему».

Многомиллиардный план коммерческой реконструкции острова Сите для увеличения его туристической привлекательности существует с 2016 года. Однако его осуществлению мешает одна небольшая загвоздка: собор Парижской Богоматери, как и весь остров, на котором он находится, под охраной ЮНЕСКО. А значит, строить что-либо просто так там не получится.

Строительные конструкции на крыше собора Парижской Богоматери

RT

Доказательств того, что пожар в Нотр-Дам-де-Пари устроили специально и что это как-то связано с планами по реконструкции острова Сите, нет. Однако количество сторонников этой теории заметно выросло, после того как правительство Франции приняло так называемый чрезвычайный акт, дающий властям право перестраивать собор без оглядки на почти все нормы градостроительства. Якобы чтобы быстрее покончить с реконструкцией.

О том, какая борьба развернулась в процессе восстановления собора Парижской Богоматери, смотрите в фильме «Битва за Нотр-Дам» на сайте RTД.