«Никаких компромиссов с террористами»: Лавров о текущей ситуации в Сирии

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RT
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном. Среди прочего дипломаты обсудили проблематику поддержания стабильности в мире и ряд ключевых региональных тем. Говоря о текущей ситуации в Сирии, Лавров призвал отказаться от компромиссов по отношению к террористам. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

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