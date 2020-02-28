«Никаких компромиссов с террористами»: Лавров о текущей ситуации в Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном. Среди прочего дипломаты обсудили проблематику поддержания стабильности в мире и ряд ключевых региональных тем. Говоря о текущей ситуации в Сирии, Лавров призвал отказаться от компромиссов по отношению к террористам. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.