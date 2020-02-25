«Мужественный человек, настоящий солдат»: в Египте умер бывший президент Хосни Мубарак

В Каире на 92-м году жизни скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак. Он возглавлял государство на протяжении 30 лет — с 1981-го по 2011 годы — когда покинул свой пост на фоне массовых демонстраций. Вплоть до марта 2017-го находился в заключении. Среди прочего, его обвиняли в причастности к гибели мирных граждан во время протестов, но Кассационный суд его оправдал. Как отмечают в Госдуме, правление Мубарака стало целой эпохой для всего Ближнего Востока.

Во вторник, 25 февраля, государственное телевидение Египта сообщило о смерти бывшего президента страны Хосни Мубарака. Он умер в возрасте 91 года. Как сообщает портал Al-Watan, политик скончался в военном госпитале в Каире после продолжительной болезни.

«Поистине, принадлежим мы Аллаху, и к Нему возвращаемся! Сегодня утром скончался мой отец, президент Мубарак. Да смилостивится над ним Аллах и да простит его грехи и да упокоит его душу!» — написал сын бывшего президента Египта Аля Мубарак.

Месяц назад, 24 января, Мубарак-младший сообщал, что бывший египетский лидер успешно перенёс операцию и находится в стабильном состоянии. Однако в воскресенье, 23 февраля, адвокат политика Фарид эль-Диб рассказал изданию Egypt Independent, что Хосни перевели в отделении интенсивной терапии.

Соболезнования семье Хосни Мубарака выразила администрация президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Как сообщает РИА Новости, в документе отмечаются заслуги экс-главы государства как одного из героев четвёртой арабо-израильской войны 6—25 октября 1973 года (война «Судного дня»).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к семье политика, похороны четвёртого президента Египта пройдут 26 февраля.

Хосни Мубарак возглавлял Египет с 1981-го по 2011 годы. Согласно данным Всемирного банка, за это время ВВП вырос с $23,4 млрд до $236 млрд, а ВВП на душу населения увеличился с $517 до $2602. Также на $10 млрд сократился внешний долг — с $45 млрд до $35 млрд. Как отмечает телеканал Al Jazeera, частично его правление характеризуется коррупцией, жестокостью полицейских, политическими репрессиями и укоренившимися экономическими проблемами. При этом он был союзником США, «хранителем мира между Египтом и Израилем».

В феврале 2011-го он ушёл в отставку на фоне массовых протестных демонстраций. После завершения его 30-летнего правления в отношении экс-главы государства были возбуждены уголовные дела, касавшиеся как коррупционных преступлений, так и возможной причастности к расстрелу демонстрантов в ходе так называемой «Арабской весны».

Первоначально Мубарака приговорили к пожизненному заключению по делу о гибели мирных граждан, однако спустя пару лет приговор был обжалован и пересмотрен. В марте 2017 года Кассационный суд окончательно оправдал экс-президента Египта.

При этом экс-лидер всё-таки был признан виновным в осуществлении финансовых махинаций со средствами, которые выделялись на ремонт и содержание президентских резиденций. Его осудили на три года тюрьмы, однако ему зачли срок предварительного заключения. В общей сложности он находился под стражей почти шесть лет.

«Настоящий солдат»

Член Общественной палаты РФ, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе напомнил, что Хосни Мубарак обучался на лётчика в Советском Союзе и знал русский язык. По его словам, бывший египетский лидер был «очень интересным, взвешенным человеком», который не выбирал какую-либо из сторон.

«Он был сначала вице-президентом Египта, а после убийства Садата в 1981 году стал президентом страны. Внешняя политика при нём стала более взвешенной, не односторонней с ориентацией на США, как это было при Садате», — цитирует РИА Новости бывшего замглавы МИД России.

Хосни Мубарак в период с 1959-го по 1960-й годы получал образование в СССР в военном авиационном училище в городе Фрунзе (в настоящее время Военный институт ВС Киргизской Республики в Бишкеке. — RT). За это время он успел выучить русский язык, а также освоил управление бомбардировщиками Ил-28 и Ту-16.

В 1964—1965 годах он вернулся в Советский Союз и прошёл курс штабного обучения в Военной академии им. Фрунзе в Москве.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что Мубарак внёс весомый вклад в урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

«Сын простого египетского крестьянина, военный лётчик, дослужившийся до главного маршала авиации и генерал-лейтенанта ВС Египта, он был у вершины власти 30 лет. Это был мужественный человек, настоящий солдат. Жизнь Мубарака не раз подвергалась опасности, только за свою политическую карьеру он пережил шесть покушений», — заметил парламентарий.

По его словам, оценкой деятельности бывшего египетского правителя займутся потомки и историки, однако совершенно точно можно констатировать, что его правление стало целой эпохой как для Египта, так и для всего ближневосточного региона.