«Есть определённые подвижки к более конструктивному подходу»: Лавров о встрече с Помпео в Мюнхене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает рабочий визит в Германию. Глава внешнеполитического ведомства принял участие в церемонии награждения российских ветеранов юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», которая прошла в здании Генконсульства России в Мюнхене. RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода.