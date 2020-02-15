Лавров выступил на форуме «Примаковские чтения» на полях Мюнхенской конференции

На полях Мюнхенской конференции по безопасности прошёл круглый стол форума «Примаковские чтения» в формате рабочего завтрака. Участие в нём принял министр иностранных дел России Сергей Лавров. На повестке дня стояла тема «Приоритеты внешней политики России в эпоху нового противоборства великих держав». RT вёл прямую трансляцию.