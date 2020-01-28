«Мы должны говорить об опасности, которая нависла над профессией»: Вышинский о работе журналиста

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева выступают перед журналистами в рамках зимней сессии ПАСЕ. Они намерены привлечь внимание к систематическому нарушению свободы слова в ряде стран постсоветского пространства. RT ведёт прямую трансляцию.