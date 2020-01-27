Фюзеляж с символикой ВВС США: что известно о крушении самолёта в Афганистане

Пентагон проводит расследование сообщений о крушении самолёта в Афганистане. Воздушное судно разбилось 27 января в провинции Газни. По данным местных властей, оно не принадлежит афганской авиакомпании. Согласно опубликованным в сети кадрам с места аварии, на корпус фюзеляжа нанесён логотип, идентичный символике ВВС США. На основе видео журналисты предположили, что это Bombardier E-11A, который используется американскими военными в этом регионе для воздушной разведки. Ответственность за сбитый самолёт взяли на себя участники группировки «Талибан»*.

Пентагон проводит расследование сообщения о крушении самолёта в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель армии США майор Бет Риордан, сообщает AP.

По её словам, принадлежность воздушного судна пока не определена. Дальнейшие комментарии на эту тему Риордан давать отказалась.

Ранее в провинции Газни потерпел крушение самолёт. Представитель канцелярии губернатора Ариф Нури в разговоре с CBS заявил, что воздушное судно было сильно повреждено и определить его принадлежность не представляется возможным. По его словам, были обнаружены два погибших пилота.

Нури подчеркнул, что самолёт упал в районе, контролируемой талибами, что усложняет поисково-спасательные работы.

Ответственность за крушение самолёта на себя взял «Талибан». Соответствующее сообщение опубликовали афганские СМИ. В движении заявили, что «сбили» военный борт США.

📺 فیلم | هواپیمای سقوط‌ کرده در غزنی افغانستان؛ نشان «نیروی هوایی ارتش آمریکا» بر روی بدنه این هواپیما دیده می‌شود pic.twitter.com/zfJpU6jHNS — فارس بین‌الملل (@FarsNewsInt) January 27, 2020

В сети появилось видео, снятое, как утверждается, с места крушения. В частности, его приводит телеканал TOLOnews и агентство FARS. Согласно опубликованным кадрам, на фюзеляже имеется символика, идентичная той, что наносится на самолёты ВВС США.

AP сообщает, что потерпевший крушение самолёт похож на Bombardier E-11A, который используется ВВС США для воздушного наблюдения в Афганистане.

Помимо этого РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что борт принадлежал Национальной армии Афганистана.

Ранее губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай заявил, что самолёт принадлежит иностранной авиакомпании. Таким образом, он опроверг сообщения, что это был лайнер государственной Ariana Afghan Airlines.

«Самолёт, разбившийся в Газни, принадлежит иностранной компании и не связан ни с какими местными авиакомпаниями. Самолёт полностью сгорел, и нет никаких признаков, по которым можно было бы определить, к какой компании он принадлежал», — приводит его слова Sputnik.

МВД Афганистана сообщает, что самолёт был транспортным. В самой авиакомпании также опровергли информацию, что это их борт. На официальной странице Ariana Afghan Airlines в Facebook было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что все рейсы были выполнены успешно.

Заявление авиакомпании подтвердило Управление гражданской авиации Афганистана. Ведомство на своей странице в Facebook сообщило, что все самолёты Ariana Afghan Airlines совершили свои рейсы без инцидентов.

Согласно другой версии, фигурирующей в СМИ, самолёт был пассажирским. Так, по данным агентства Ariananews, на борту лайнера, выполнявшего рейс из афганского города Герат в индийский Дели, находились 110 человек. Агентство также приводит слова представителя МВД Насрата Рахими, что катастрофа произошла на территории, подконтрольной талибам.

В то же время телеканал TOLOnews приводит другие данные. По его сведениям, самолёт выполнял рейс из Герата в Кабул. Телеканал сообщает, что на борту лайнера находились не более 83 человек. Кроме того, по информации TOLOnews, власти выслали спецназ на место аварии.

Sputnik со ссылкой на очевидцев сообщает, что первыми к месту аварии прибыли талибы, которые пытались потушить пожар на месте аварии.

Последнее крушение гражданского лайнера в Афганистане произошло в мае 2010 года. Тогда Ан-24 авиакомпании Pamir Airways упал во время регулярного рейса в Кабул из северной провинции Кундуз. В результате трагедии погибли все 44 человека, находившиеся на борту.

Стоит отметить, что в провинции Газни нередко происходят столкновения между афганскими силами и США с одной стороны и талибами — с другой. Так, в середине декабря боевики совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции, однако потеряли 11 человек убитыми и отступили.

А в 2018 году состоялась битва за Газни — одно из крупнейших наступлений талибов на столицу провинции, в результате которого погибли порядка 200 афганских военных и около 150 мирных жителей. Потери боевиков составили до 800 человек убитыми. Несмотря на поражение, «Талибан» продолжает удерживать несколько районов провинции под своим контролем.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.