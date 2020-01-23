Путин принимает участие в открытии «Свечи памяти» в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия в Иерусалиме стелы «Свеча памяти». Монумент посвящён подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В основании памятника заложена капсула с землёй Пискарёвского мемориального кладбища, он был спроектирован совместно петербургскими и израильскими архитекторами. RT ведёт прямую трансляцию.