«Большая семёрка» уже не играет такой роли, как прежде»: Лавров о развитии G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Индию, где принял участие в пленарной сессии международной конференции «Диалог Райсина». В ходе пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства затронул вопрос о ситуации в Ливии и о санкциях, а также отметил, что «Большая семёрка» уже не в состоянии решать важные вопросы. RT вёл прямую трансляцию.