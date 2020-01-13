«Хафтар попросил время до утра»: чем завершились прошедшие в Москве переговоры по Ливии

В Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии. В них приняли участие руководители МИД России и Турции — Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, а также министры обороны двух стран — Сергей Шойгу и Хулуси Акар. Как рассказал Чавушоглу, несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ, но глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время до утра. RT вёл прямую трансляцию.