«Хафтар попросил время до утра»: чем завершились прошедшие в Москве переговоры по Ливии

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RT
В Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии. В них приняли участие руководители МИД России и Турции — Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, а также министры обороны двух стран — Сергей Шойгу и Хулуси Акар. Как рассказал Чавушоглу, несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ, но глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время до утра. RT вёл прямую трансляцию.
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