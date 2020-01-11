«Надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдёт»: Путин о ситуации на Ближнем Востоке

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RT
Президент России и канцлер Германии провели переговоры в Москве. Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне обострения отношений между США и Ираном, а также вопросы урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии и Донбассе. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

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