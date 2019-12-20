«Это всё что-то напоминает»: Путин — о ситуации в Европе с русофобией и антисемитизмом

В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ. В ней принял участие президент России Владимир Путин. Российский лидер, в частности, отметил, что его удивила и задела резолюция Европарламента о «важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которая касается причин Второй мировой войны. По его словам, страны СНГ всегда вместе стремились обеспечить качество истории, её правдивость, открытость и объективность. RT вёл прямую трансляцию.