«Настроение политической элиты не изменилось»: в США приняли билль о возможности признания России «спонсором терроризма»

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Георгий Мосалов, Анна Лушникова
Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря определить, относится ли Россия к странам — спонсорам терроризма. Согласно тексту документа, речь идёт о поддержке ЛНР и ДНР: Госдеп должен решить, являются ли они террористическими организациями. Авторами проекта выступили сенаторы Кори Гарднер и Роберт Менендес, известные своими антироссийскими инициативами. Эксперты считают, что конгресс продолжает вести линию сдерживания РФ, так как руководство Соединённых Штатов не может этому противодействовать.
«Настроение политической элиты не изменилось»: в США приняли билль о возможности признания России «спонсором терроризма»
  • © Kevin Lamarque / Reuters

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, согласно которому госсекретарь должен решить, относится ли Россия к странам — спонсорам терроризма. Об этом сообщил автор законопроекта сенатор-республиканец от штата Колорадо Кори Гарднер.

«Владимир Путин не оставляет попыток нанести серьёзный ущерб международному миру и стабильности, и я рад, что сегодня комитет сената по международным отношениям поддержал мой важнейший законопроект, предписывающий Госдепартаменту рассмотреть вопрос о признании России тем, чем она и является, — государством, спонсирующим терроризм», — приводит слова Гарднера его сайт.

Соответствующий документ опубликован на сайте американского конгресса . Создателей у законопроекта два. Соавтором Кори Гарднера стал сенатор-демократ Роберт Менендес от Нью-Джерси.

Согласно тексту документа, госсекретарь США, в данный момент это Майк Помпео, должен определить, относится ли РФ к государствам-спонсорам терроризма, а также являются ли «спонсируемые Россией вооружённые формирования на Украине» иностранными террористическими организациями. Речь идёт о самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках.

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Госсекретарь должен будет огласить своё решение в течении 90 дней после вступления в силу этого законопроекта.

«Не позднее чем через 90 дней после вступления этого закона в силу государственный секретарь должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, отвечает ли Российская Федерация критериям для признания её государством — спонсором терроризма. Заключение должно быть представлено в незасекреченной форме, но при необходимости может иметь засекреченное приложение», — говорится в тексте документа.

Список государств-спонсоров терроризма был начат в 1979 году. В настоящее время в нём фигурируют Иран, КНДР, Судан и Сирия. В разные исторические периоды спонсорами терроризма США объявляли Кубу, Ирак, Ливию и Южный Йемен.

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Статус «спонсора терроризма» предполагает широкий перечень экономических и политических санкций. К примеру, вводится запрет на покупку и продажу оружия, а для торговли с этой страной предметами двойного назначения необходимо за 30 дней уведомить конгресс.

Властям США запрещается оказывать такому государству экономическую помощь и предписывается выступать в международных организациях против предоставления ему любых займов. Любому гражданину США могут запретить финансовые операции с подобной страной.

Предусмотрены и другие меры, касающиеся, например, ограничений на въезд представителей государства-спонсора терроризма в США.

Миф о «российской угрозе» раньше позволял США консолидировать НАТО, однако сейчас в Вашингтоне столкнулись с тем, что его надо обновить, объяснил причины возникновения подобного законопроекта политолог Александр Асафов.

«Созданный миф о плохой России как об основной угрозе позволял выстраивать риторику мобилизации и объединения в рамках блока НАТО. И это хорошо работало. Но очевидно, что этот тренд теряет актуальность и привлекательность для обывателей и, что важно, для союзников США. Заставить их платить деньги, участвовать в совместных делах уже очень сложно. Российскую историю надо обновлять», — сказал Асафов RT.

«Сдерживание предполагает усиление давления»

 

Стоит отметить, Россия и США сотрудничают в области борьбы с терроризмом. Так,  в ходе недавнего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединённые Штаты, он провёл переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео. Обе стороны тогда отметили, что, несмотря на ряд разногласий, Москва и Вашингтон развивают сотрудничество в области борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

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«Между прочим, и наша, и американская делегация имеют межведомственный характер — там представлены и дипломаты, и военные, и службы, которые имеют прямые обязанности бороться с террористической угрозой. Это очень полезный механизм, который позволяет всесторонне подходить к объединению наших усилий в этой злободневной сфере», — сказал Лавров.

В то же время стоит отметить, что Кори Гарднер регулярно участвует в антироссийских инициативах. Так, он числится как соавтор в законопроектах о санкциях против газопроводов из России, о противодействии киберугрозам, якобы исходящим от Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна, а также о «защите американской безопасности от агрессии Кремля». Схожих взглядов придерживается и Роберт Менендес.

Руководство США не может влиять на конгресс, который придерживается антироссийских взглядов, констатировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Трамп никак не может в этом участвовать и не может запретить им это делать. Также стоит отметить, что от визита Лаврова настроение американской политической элиты не изменилось. Она в течение долгого времени считала и будет считать, что Россию надо сдерживать, — отметил он в разговоре с RT. — Сдерживание предполагает усиление давления и, соответственно, оно будет усиливаться. Это один из сценариев, который соответствует позиции американской политической элиты».

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