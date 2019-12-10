«Полиция выследила автомобиль»: устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в чешском городе Острава, ещё двое ранены. Стрелок скрылся с места преступления, после чего покончил жизнь самоубийством. Мотивы нападавшего неизвестны. RT ведёт текстовую трансляцию.