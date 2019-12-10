«Полиция выследила автомобиль»: устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

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Георгий Мосалов
По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в чешском городе Острава, ещё двое ранены. Стрелок скрылся с места преступления, после чего покончил жизнь самоубийством. Мотивы нападавшего неизвестны. RT ведёт текстовую трансляцию.
«Полиция выследила автомобиль»: устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
  • © Lukas Kabon/Reuters; tydenikpolicie.cz
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  • 10 декабря 2019

    Из шести погибших пятеро погибли на месте, один во время операции. Об этом сообщил директор больницы, в которой была стрельба Иржи Гаврлант. Одному раненому также сделали операцию, второму её проводят в данный момент.

  • Устроивший стрельбу в больнице Остравы покончил с собой. Об этом сообщили полицейские, обнаружившие его тело.

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  • У полиции сменился подозреваемый. Мужчина в красной куртке сейчас рассматривается как важный свидетель. При этом правоохранители опубликовали в Twitter фотографии другого мужчины, который, предположительно, открыл стрельбу.

  • Чешская полиция заявила, что преступник покинул место преступления на серебристом Renault Laguna. Правоохранители сообщили номер автомобиля и призвали местных жителей не пытаться остановить стрелка, так как он вооружён и опасен.

  • Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что отправляется в Остраву к месту трагедии. В связи с этим он отменил визит в Эстонию.

  • По данным чешских СМИ, это вторая по числу жертв стрельба в истории Чешской Республики. Наибольшее число погибших было в 2015 году, когда мужчина открыл огонь в ресторане Угерски-Брода — тогда погибли восемь человек. После этого стрелок покончил с собой.

  • Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что погибшие — пациенты, которые ждали приёма у врача. Стрелок целился им в головы с близкого расстояния, пояснил председатель правительства. В больнице провели частичную эвакуацию, а некоторым сотрудникам запретили покидать рабочие места.

  • По данным агентства CTK, на месте происшествия работают спецподразделение полиции, отряды быстрого реагирования и вертолёт.

  • Россиян среди жертв стрельбы нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководство больницы. Посольство РФ в стране проверяет эту информацию.

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