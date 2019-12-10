«Полиция выследила автомобиль»: устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
- © Lukas Kabon/Reuters; tydenikpolicie.cz
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10 декабря 2019
Из шести погибших пятеро погибли на месте, один во время операции. Об этом сообщил директор больницы, в которой была стрельба Иржи Гаврлант. Одному раненому также сделали операцию, второму её проводят в данный момент.
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Устроивший стрельбу в больнице Остравы покончил с собой. Об этом сообщили полицейские, обнаружившие его тело.
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У полиции сменился подозреваемый. Мужчина в красной куртке сейчас рассматривается как важный свидетель. При этом правоохранители опубликовали в Twitter фотографии другого мужчины, который, предположительно, открыл стрельбу.
Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019
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Чешская полиция заявила, что преступник покинул место преступления на серебристом Renault Laguna. Правоохранители сообщили номер автомобиля и призвали местных жителей не пытаться остановить стрелка, так как он вооружён и опасен.
V souvislosti se střelbou patráme po nebezpečném ozbrojeném pachateli, který se pohybuje v stribrno šedém vozidle Renault Laguna 9T57401. Pachatel je nebezpečný, pravdepodobne ozbrojen, prosíme, nepokošejte se jej zadržet a volejte ihned linku 158.— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019
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Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что отправляется в Остраву к месту трагедии. В связи с этим он отменил визит в Эстонию.
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По данным чешских СМИ, это вторая по числу жертв стрельба в истории Чешской Республики. Наибольшее число погибших было в 2015 году, когда мужчина открыл огонь в ресторане Угерски-Брода — тогда погибли восемь человек. После этого стрелок покончил с собой.
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что погибшие — пациенты, которые ждали приёма у врача. Стрелок целился им в головы с близкого расстояния, пояснил председатель правительства. В больнице провели частичную эвакуацию, а некоторым сотрудникам запретили покидать рабочие места.
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По данным агентства CTK, на месте происшествия работают спецподразделение полиции, отряды быстрого реагирования и вертолёт.
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Россиян среди жертв стрельбы нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководство больницы. Посольство РФ в стране проверяет эту информацию.