«Жёлтые жилеты» проводят акцию протеста в годовщину начала демонстраций

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RT
Во Франции проходит 53-я по счёту акция протеста «жёлтых жилетов». В эти выходные движение отмечает год с момента первой демонстрации. Только в Париже мобилизованы более 2,5 тыс. жандармов и полицейских. Власти запретили манифестации в нескольких зонах в центре французской столицы, в частности на Елисейских Полях. В Париже также закрыты более 20 станций метро и ограничено движение транспорта. RT ведёт прямую трансляцию с места событий.

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