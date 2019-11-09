Рябков принимает участие в Московской конференции по нераспространению

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RT
В рамках 4-й Московской конференции по нераспространению проходит пленарное заседание по теме «СВПД: возможные шаги по сохранению договорённости и предотвращению дальнейшей эскалации». В работе одной из крупнейших дискуссионных площадок по актуальным вопросам ядерной проблематики принимают участие замглавы МИД России Сергей Рябков, глава департамента по контролю над вооружениями китайского МИД Фу Цун, замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и другие международные специалисты. RT ведёт прямую трансляцию.

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