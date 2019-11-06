Лавров и глава МИД Греции подводят итоги переговоров

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Дипломаты обсудили вопросы международной и региональной повестки с акцентом на ситуацию в Восточном Средиземноморье и на Балканах, а также перспективы двусторонних отношений в контексте начала работы нового правительства Греции. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.