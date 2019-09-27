«Разбирательства тянутся уже год»: китайские таможенники обвиняют россиянку в контрабанде змеиной кожи

В Китае 45-летней матери-одиночке из России грозит тюремное заключение на три года за контрабанду змеиной кожи. Женщина поставляла из Индонезии в Россию изделия из питона и была задержана год назад с партией груза в Гуанчжоу. Предпринимательница свою вину отрицает и говорит, что все документы на груз у неё были в порядке. При этом женщина не может выехать из страны, поскольку полиция изъяла все документы на время следствия, а на Бали у неё остались двое несовершеннолетних детей. В российском консульстве RT заявили, что следят за развитием событий и оказывают соотечественнице юридическую помощь.

Вот уже год 45-летняя уроженка Челябинска Наталья Черногубова не может выехать из Китая из-за обвинений в контрабанде. Женщина несколько лет поставляла из Индонезии в Россию изделия из змеиной кожи. Маршрут поставок проходил через Китай, и претензий к предпринимательнице не возникало.

По словам Черногубовой, 1 июля 2018 года она в очередной раз прилетела с Бали в Гуанчжоу, чтобы переправить товар клиентам в Россию с помощью логистической компании. С собой Наталья везла 77 змеиных шкур и изделий весом около 80 кг.

«Обычно я отправляла партии курьером или по почте, но на этот раз мне пришлось сопровождать груз до Китая лично, — рассказывает RT Наталья. — В аэропорту ко мне подошли китайские таможенники и сказали, что груз задержан и мне нужно предоставить на него ряд документов».

Женщина говорит, что без проблем вылетела на Бали за документами, а затем вернулась обратно. Однако груз таможенники не вернули, заявив, что она подозревается в контрабанде.

«Мне задали несколько вопросов: где купила кожу, куда везу, как давно занимаюсь перевозкой кожи, а затем забрали документы и сказали, что я должна внести залог в 10 тыс. юаней (около 90 тыс. рублей. — RT), иначе меня арестуют, — вспоминает Черногубова. — Так я и застряла в Китае без документов и без возможности выехать из страны».

Ход следствия

Как объясняет Наталья, китайские таможенники вели следствие по её делу несколько месяцев. Экспертиза оценила стоимость ввезённого Натальей товара в $45 тыс. По словам женщины, она покупала кожу на Бали за гораздо меньшую сумму, да и по китайским расценкам товар стоит дешевле.

Наталья говорит, что до сих пор не понимает, из-за чего её задержали. Китай входит в список стран, поддержавших Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). По словам россиянки, все её перевозки были согласованы с CITES, однако китайская сторона не принимает это в расчёт.

«Возможно, я не учла какие-то юридические нюансы, — говорит Наталья. — Обычно за растаможку платит конечный покупатель. А здесь я запуталась и не сделала всё правильно. Более того, мне два адвоката говорили совершенно разные вещи. Первая утверждала, что торговля кожей питона вообще запрещена. Но тогда непонятно, почему ей тут на каждом шагу торгуют. Второй говорит, что продавать шкуры можно, но нужно оформлять квоты».

По словам россиянки, прокурор дважды возвращал таможенникам дело на доследование. В июне этого года дело было направлено в суд. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до трёх лет лишения свободы.

В разлуке с детьми

«Если меня посадят, я даже боюсь представить, что может случиться с моими детьми», — сокрушается Черногубова, которая в одиночку растит десятилетнюю дочь Арину и 14-летнего сына Артёма.

© Фото из личного архива

В момент задержания Натальи дети были на Бали, там же они остаются и до сих пор.

«Дети живут у местных знакомых, которые согласились присматривать за ними, пока я не разберусь со своими проблемами. А эти разбирательства уже тянутся год, и неизвестно, чем закончатся. Недавно Арину там сбил мопед и она попала в больницу, и я чуть с ума здесь не сошла, потому что ничем ей не могла помочь».

Черногубова добавила, что за год ей удалось увидеться с детьми лишь однажды: российское консульство организовало их короткий приезд в Китай.

Сама Наталья едва сводит концы с концами — её бизнес закрылся, все сбережения уже потрачены на услуги адвокатов. «Я фактически живу на пожертвования знакомых», — вздыхает Черногубова.

В этом году у Натальи умерла мать. По словам женщины, у её матери было онкологическое заболевание, которое обострилось на фоне переживаний за дочь и внуков. «Мама умерла 13 января, но на похороны меня из Китая не выпустили. А мама — это мой последний самый близкий человек. У меня нет ни братьев, ни сестёр, даже бывший муж уже семь лет о себе не даёт знать. Я осталась совсем одна. Я в отчаянии», — рассказывает Наталья.

Между тем у самой Черногубовой сейчас также возникли проблемы со здоровьем. Женщину беспокоят сильные боли в спине из-за образовавшейся межпозвоночной грыжи. Сейчас, по её словам, она даже ходит с большим трудом.

«Мне стало значительно хуже, — жалуется Наталья. — Совсем не могу ходить, нога отключилась, голова кружится. Видимо, придётся в госпиталь ехать. Оттягиваю это, как могу».

«Оказываем всю возможную помощь»





RT обратился за комментарием в генеральное консульство РФ в Китае. Атташе генконсульства Григорий Колышкин заверил, что ситуация с россиянкой держится «на очень плотном контроле».

«По словам китайских властей, это было не первое нарушение Натальи, связанное с провозом не разрешённых на территории государства товаров, — сказал Колышкин. — Так высоко они оценили товар, судя по всему, по внутренним расценкам».

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По словам атташе, консульство постоянно находится в контакте с Натальей и её адвокатом. В частности, благодаря усилиям российского представительства женщине удалось увидеться со своими детьми — им помогли с получением виз. Также консульство постоянно направляет в китайские полицию, таможню, суд и прокуратуру официальные дипломатические ноты.

«У нас активная переписка с китайской стороной. Со своей стороны мы просим суд применить более гуманный подход с учётом того, что у неё есть дети, она испытывает проблемы со здоровьем и у неё были документы на товар, — рассказывал Колышкин. — Да, товар в любом случае на территории Китая незаконен, но наличие документов показывает, что она приобрела его легально».

Помимо этого, генконсульство ведёт сопровождение судебных заседаний по делу Натальи.

«Сложно пока сказать что-то конкретное по срокам суда и его решению, — отметил Колышкин. — В этом плане у китайской стороны есть свои правила. Но мы очень пристально следим за ситуацией и оказываем Наталье любую помощь, какую можем. Надеемся, что суд примет мягкое решение».

RT продолжит следить за развитием ситуации.