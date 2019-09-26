«С его именем связана целая эпоха в современной истории Франции»: умер Жак Ширак

В Париже скончался бывший премьер-министр и президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. В связи с кончиной экс-главы государства на муниципальных зданиях французской столицы приспущены флаги. Память Ширака почтили минутой молчания в Нацсобрании, с обращением к нации выступил действующий президент Эммануэль Макрон. Свои соболезнования выразил Владимир Путин. По словам российского лидера, Ширак был «мудрым и дальновидным» госдеятелем, которого в РФ будут помнить за большой личный вклад в развитие дружественных отношений между Москвой и Парижем.

Ушёл из жизни один из наиболее известных европейских и французских политиков XX века Жак Ширак. Как сообщило Agence France-Presse, он умер в окружении семьи в возрасте 86 лет.

«Жак Ширак скончался сегодня утром в окружении своих близких», — заявил его зять Фредерик Сала-Бару.

Нижняя палата французского парламента почтила память Ширака минутой молчания во время заседания. В Париже в связи с кончиной экс-главы государства приспущены флаги на муниципальных зданиях, также во всех округах французской столицы будут открыты книги соболезнований.

«Париж сегодня в трауре. Глубоко поражена и опечалена — нас покинул президент Ширак. Выдающийся политик и большой гуманист, он оставил свой след в истории нашей страны», — написала в своём Twitter действующий мэр Парижа Анн Идальго.

Как сообщили в Елисейском дворце, 30 сентября станет днём национального траура по Шираку. В этот же день в парижском соборе Сен-Сюльпис пройдёт поминальная служба по политику.

Кроме того, по случаю кончины пятого президента Пятой республики с обращением к нации выступил действующий глава государства Эммануэль Макрон.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд охарактеризовал Ширака как бойца, сумевшего выстроить личную связь с французскими гражданами. По словам главы сената Франции Жерара Ларше, Ширак был «душой Франции» и принимал как тёмные, так и светлые стороны в истории страны.

«Со смертью Жака Ширака ушёл лев французской политики. Он чувственно любил Францию и французов, но был также и путешественником по миру — от Африки до Азии», — заявил бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

Политическая карьера

Ширак начал свою политическую деятельность в 1959 году с должности аудитора в Государственной аудиторской палате. Спустя несколько лет он стал сотрудником аппарата правительства Жоржа Помпиду. Этот политический деятель стал практически ментором юного политика и наградил того прозвищем Бульдозер за пробивные способности и несгибаемость характера.

Целенаправленность, упорство и профессиональные качества позволяли Шираку добиваться успеха на различных государственных постах. Уже в 1967 году он был избран в нижнюю палату парламента Франции (Национальное собрание). В 1972 году Ширак стал министром сельского хозяйства, но уже спустя два года получил пост главы правительства. На эту должность его назначил президент Валери Жискар д'Эстен, сменивший Помпиду после его смерти.

Однако Ширак, проработав два года, ушёл в отставку из-за разногласий с главой государства.

«Я не обладаю качествами, которые считаю необходимыми для эффективного исполнения обязанностей премьер-министра, и в таких условиях. Я решил всё это прекратить», — заявил Ширак в 1976-м.

Он основал собственную партию «Объединение в поддержку республики», попутно в 1977 году заняв пост мэра Парижа. Градоначальником французской столицы Ширак был в течение 18 лет, до 1995 года. При этом в 1986-м четвёртый президент Пятой республики Франсуа Миттеран назначил его премьер-министром. Таким образом, Ширак стал первым французским политиком, дважды занявшим этот пост. Он вновь проработал на этой должности в течение двух лет и ушёл в отставку после того, как Миттеран был переизбран на свой второй срок.

Именно его в 1995 году Ширак и сменил, став президентом Франции на следующие 12 лет. Его работа ознаменовалась социальными и политическими реформами, которые по-разному принимались населением страны.

«Настоящий профессор»

За время своего президентства Ширак сотрудничал с двумя президентами России. Как заявил Владимир Шевченко (был руководителем протокола президента СССР Михаила Горбачёва и президента России Бориса Ельцина, а также советником Владимира Путина в 2000—2011 годах), Ширак выступал за выстраивание хороших отношений с Москвой.

Также, по его словам, у французского лидера и Ельцина завязалась дружба, они созванивались и переписывались.

«Когда Борис Николаевич приехал на «Ролан Гаррос» уже не будучи президентом страны, Жак Ширак предоставил ему свою ложу. Ельцина встречали и провожали так, как будто ничего не изменилось в должностях», — цитирует Шевченко телеканал «Звезда».

Архивное фото 2010 года. Жак Ширак и Владимир Путин

© AFP PHOTO / RIA NOVOSTI / POOL / ALEXEY NIKOLSKY

Отметим, что для действующего российского лидера Жак Ширак стоит в одном ряду с Петром I. Как отметил Путин в июньском интервью FT, француз произвёл на него наибольшее впечатление среди зарубежных лидеров, с которыми он общался.

«Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный, — заявил президент России. — У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было своё собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнёров».

Добавим, что Путин и Ширак неоднократно встречались друг с другом на различных мероприятиях, однажды даже вместе порыбачили в Санкт-Петербурге. Кроме того, они совместно с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером имели единую и принципиальную позицию по вопросу вторжения американских войск в Ирак. В 2003 году главы трёх государств призывали Вашингтон представить доказательства того, что у Саддама Хусейна имелось оружие массового поражения.

«С именем Жака Ширака связана целая эпоха в современной истории Франции»

В телеграмме с соболезнованиями в связи с кончиной Жака Ширака президент России указал, что «искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями», а также «умением принимать взвешенные решения». Владимир Путин попросил передать слова искреннего сочувствия членам семьи, родным и близким покойного.

«В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер добавил, что Ширак получил «заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет», поскольку был «мудрым и дальновидным» госдеятелем. С его именем связана целая эпоха в современной истории Франции, подчеркнул Путин.

Жак Ширак

© PATRICK KOVARIK / AFP

Свои соболезнования также выразили председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, назвавший Ширака «великим человеком», и глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

«Мне памятна встреча в Елисейском дворце в марте 2005 года, когда президент Франции Жак Ширак с президентом России Владимиром Путиным очень тепло принимали делегацию российских писателей во время проведения Парижского книжного салона. Жак Ширак запомнился ярким человеком, который питал искреннюю любовь к русской литературе и лично трудился над переводом «Евгения Онегина» на французский язык», — приводит его слова пресс-служба «Роспечати».

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, пятый президент Пятой республики был человеком, с которым «можно было увлекательно говорить об искусстве».