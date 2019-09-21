Акт XLV: «жёлтые жилеты» проводят новую акцию протеста

Короткая ссылка
RT
Движение «жёлтых жилетов» во Франции проводит 45-ю по счёту акцию протеста. Манифестации совпали с Днями национального наследия страны, из-за чего ряд исторических объектов в Париже взят под усиленную охрану. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон обратился к сторонникам движения, призвав их «не срывать праздник». Однако уже утром 21 сентября полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. RT ведёт прямую трансляцию.

Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить