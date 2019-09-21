Акт XLV: «жёлтые жилеты» проводят новую акцию протеста

Движение «жёлтых жилетов» во Франции проводит 45-ю по счёту акцию протеста. Манифестации совпали с Днями национального наследия страны, из-за чего ряд исторических объектов в Париже взят под усиленную охрану. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон обратился к сторонникам движения, призвав их «не срывать праздник». Однако уже утром 21 сентября полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. RT ведёт прямую трансляцию.