«Необоснованные обвинения в адрес Ирана лишь нагнетают напряжённость»: Лавров о расследовании атаки на НПЗ Saudi Aramco

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Нигера Калла Анкурао провели переговоры в Москве. Среди главных тем прошедшей встречи были вопросы борьбы с международным терроризмом и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности в области энергетики. RT вёл прямую трансляцию итоговой пресс-конференции.