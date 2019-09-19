«Необоснованные обвинения в адрес Ирана лишь нагнетают напряжённость»: Лавров о расследовании атаки на НПЗ Saudi Aramco
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Нигера Калла Анкурао провели переговоры в Москве. Среди главных тем прошедшей встречи были вопросы борьбы с международным терроризмом и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности в области энергетики. RT вёл прямую трансляцию итоговой пресс-конференции.
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