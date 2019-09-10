«Это была сформированная кампания общественного мнения»: Алла Бут об обвинениях в отношении своего супруга

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RT
Алла Бут провела пресс-конференцию в Нью-Йорке, куда ранее прибыла вместе с дочерью, чтобы посетить в тюрьме своего супруга Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения. В ходе беседы с журналистами женщина рассказала о сложностях, с которыми столкнулась при получении визы, и дала комментарии относительно возможности обмена заключёнными между РФ и США. RT вёл прямую трансляцию.

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