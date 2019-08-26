«Они и без нас не смогли ничего подписать»: Лавров об идее возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его ангольский коллега Мануэл Домингуш Аугушту провели переговоры в Москве. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, гуманитарной и других областях, а также обменялись мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.