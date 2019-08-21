«Нарушение обязательств о прямом доступе к информации»: Лавров о ситуации вокруг RT и Sputnik в Европе

Глава российского МИД Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили ситуацию на Украине, урегулирование в Сирии и проблемы, связанные с контролем над вооружениями. На итоговой пресс-конференции Лавров упомянул ситуацию вокруг RT и Sputnik в Европе, назвав дискриминацию в отношении этих СМИ нарушением международных обязательств. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.