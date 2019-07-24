Первая речь Бориса Джонсона после вступления в должность премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Соединённого Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла британский кабинет министров с 13 июля 2016 года. Джонсон был избран на должность по итогам внутрипартийных выборов в Консервативной партии, обойдя действующего министра иностранных дел страны Джереми Ханта. RT вёл прямую трансляцию первой речи нового премьера Британии.