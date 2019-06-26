«Расчёт на то, что Иран капитулирует»: Лавров о политике Вашингтона в отношении Тегерана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе в Сирии, Ливии, Йемене и Судане. Кроме того, дипломаты обменялись мнениями о процессе арабо-израильского урегулирования. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.